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15.10.2026 05:34:40
Pressestimme: 'Wiesbadener Kurier' zu Zuckersteuer
WIESBADEN (dpa-AFX) - Der "Wiesbadener Kurier" zu Zuckersteuer:
"Um Aufmerksamkeit heischende Populisten wie Boris Rhein (CDU) oder Heidi Reichinnek (Linke) schwadronieren, dass die Zuckersteuer die Lebenshaltungskosten erhöht und besonders Familien mit niedrigen Einkommen belastet. Aber das ist zu kurz gesprungen. Im Gegenteil ist die Zuckersteuer gerecht. Wer hohe Gesundheitskosten durch überhöhten Zuckerkonsum verursacht, wird stärker zur Kasse gebeten. Davon profitiert die Allgemeinheit. Die Zuckersteuer ist ein wirtschaftlicher Anreiz, sich gesünder zu verhalten. Schließlich ist ernährungsphysiologisch niemand gezwungen, Cola oder Limo zu trinken. Es gibt genug Alternativen."/yyzz/DP/men
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