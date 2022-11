Pressestimme: 'Wiesbadener Kurier' zum schleppenden Netzausbau

WIESBADEN (dpa-AFX) - "Wiesbadener Kurier" zum schleppenden Netzausbau:

"In der Internet-Diaspora kann auf Dauer kein Unternehmen oder Selbstständiger wirtschaftlich überleben. Im Grundgesetz wird die "Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse" garantiert. Dieser Grundsatz muss aber auch in der Realität eingelöst werden. Deshalb sind die Auflagen für die Mobilfunkanbieter, auch entlegene Regionen mit dem Internet zu versorgen, keine bürokratische Schikane, sondern eine unabdingbare Voraussetzung für die Lizenzvergabe. An dieser Stelle darf es keine Kompromisse geben. Die Bundesnetzagentur muss liefern. Bei den nächsten Versteigerungen sollte die Politik ehrgeizigere Ziele mit Zwischenschritten setzen, damit nicht immer kurz vor Toresschluss geliefert wird."/yyzz/DP/nas