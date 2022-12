Pressestimme: 'Wiesbadener Kurier' zur Pflicht für Mehrwegverpackungen

WIESBADEN (dpa-AFX) - "Wiesbadener Kurier" zur Pflicht für Mehrwegverpackungen:

"Die Angebotspflicht ist zwar kein Verbot von Einwegverpackungen, aber schon aus praktischen Gründen werden die alten Pappbecher wohl zunehmend ausgemustert. Das ist gut so. Denn bisher ist das Ziel eines Anteils von 70 Prozent von in Mehrwegverpackungen abgefüllten Getränken mit etwa 42 Prozent längst nicht erreicht worden. Nach Schätzungen von Verbraucherschützern werden in Deutschland täglich 770 Tonnen Mitnahme-Verpackungen für Essen und Getränke in den Müll geworfen. Das sind im Jahr mehr als 280.000 Tonnen Müll, der sich vermeiden lässt. Dabei ließen sich Rohstoffe und Energie sparen."/yyzz/DP/nas