Pressestimme: 'Wiesbadener Kurier' zur UN-Generalversammlung

WIESBADEN (dpa-AFX) - "Wiesbadener Kurier" zur UN-Generalversammlung:

"Die geplanten völkerrechtswidrigen Abstimmungen über den Beitritt zu Russland in den von Moskau kontrollierten Separatistengebieten Luhansk und Donezk sowie in den Regionen Cherson und Saporischschja zeigen aktuell die Machtlosigkeit der UN. Das gilt für viele Krisen, wie die wirkungslosen Reaktionen der UN auf Konflikte in Mali, Libyen oder Syrien zeigen. In dieser festgefahrenen Situation könnte eine Reform des UN-Sicherheitsrats die gegenseitige Blockade aufweichen. US-Präsident Biden muss jetzt die Chance nutzen, um mit der stärkeren Einbindung der Länder Afrikas, Latein- und Südamerikas sowie Asiens neue Brücken zu bauen. Vor allem aber muss das anachronistische Veto-Recht reformiert oder noch besser abgeschafft werden. Dieses Relikt des Kalten Kriegs wird globalen Krisen wie Pandemie, Klimawandel, Dürre und Migration schon lange nicht mehr gerecht."/ra/DP/jha