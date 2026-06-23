23.06.2026 06:11:38

Pressestimmen zum Aus des britischen Premierministers

LONDON (dpa-AFX) - Nach einer monatelangen Regierungskrise hat der britische Premierminister Keir Starmer seinen Rücktritt angekündigt. Der 63-Jährige gab den Vorsitz der Labour-Partei auf und bleibt nur noch so lange Regierungschef, bis ein Nachfolger gefunden ist. Der frühere Bürgermeister von Greater Manchester, Andy Burnham, steht als haushoher Favorit bereit. Das schreibt die britische Presse zum politischen Beben in Westminster.

"Daily Mail": "Messias ohne Mandat. Andy Burnham wird voraussichtlich in den nächsten drei Wochen Premierminister werden - trotz des schwächsten Mandats in der britischen Politikgeschichte."

"The Times": "Burnham greift nach der Macht. Der erst kürzlich vereidigte Abgeordnete könnte bereits nächsten Monat Premierminister werden, nachdem Starmer den Wunsch nach Veränderung "mit Fassung" akzeptiert und seinen Rücktritt erklärt hat."

"The Sun": "Burnhams Coup um die Nummer 10 (Downing Street). Andy Burnham könnte am Vorabend des WM-Finales Premierminister werden - obwohl er nicht Teil von Labours Wahlsieg vor zwei Jahren war."

"Daily Star": "König des Nordens und des Südens. Der "König des Nordens", Andy Burnham, wurde gestern in Westminster wie ein Held empfangen."

"Daily Mirror": "Die Zeit ist abgelaufen. Er stellte sich Trump entgegen, holte eine halbe Million Kinder aus der Armut und schützte Arbeitnehmer und Mieter. Doch die Misserfolge waren unübersehbar - und wurden in unserer wütenden, gespaltenen Welt noch verstärkt. Am Ende gab ein anständiger Mann in einer nahezu unmöglichen Aufgabe sein Bestes."

"The Daily Telegraph": "Burnham steht vor der Krönung. Der "König des Nordens" soll innerhalb weniger Wochen Premierminister werden."

"The Guardian": "Starmer zieht sich zurück. während Burnham die Gelegenheit ergreift. Keir Starmer beugte sich gestern schließlich dem enormen Druck und trat zurück."

"Financial Times": "Starmers Abgang macht den Weg für Burnham frei. Der Labour-Politiker steht kurz davor, innerhalb eines Jahrzehnts der siebte Premierminister zu werden."/mj/DP/zb

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