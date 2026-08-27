Pressestimmt: 'Handelsblatt' zur Zuckersteuer

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - "Handelsblatt" zur Zuckersteuer:

Natürlich sind auch künstlich hergestellte Süßstoffe in rauen Mengen nicht gesund, weder für den Körper noch für die Umwelt, doch die belegten Gesundheitsrisiken sind deutlich geringer als bei Zucker. Und die Steuer auf Zucker als Teil eines Reformpakets durchzusetzen, für das sich auch die Spitzen der Union aussprachen, nachdem sie noch wenige Monate zuvor alles Vergleichbare abgelehnt hatten, war ein politischer Sieg für ihre Befürworter. Wer nun noch zahllose Dinge mitbesteuern will, verspielt am Ende jeden Kompromiss. Aus gesundheitlicher Sicht lässt sich nur hoffen, dass Klingbeils Haus sich auf den Expertenvorschlag besinnt. Dann gäbe es eine wirksame Zuckersteuer, zusätzliches Geld für die GKV und ein glaubwürdiges Beispiel für kluge Politik./yyzz/DP/mis