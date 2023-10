Pressetimme: 'Stuttgarter Zeitung' zu Wagenknecht

STUTTGART (dpa-AFX) - "Stuttgarter Zeitung" zu Wagenknecht:

"Gelingt Wagenknecht das, was Friedrich Merz nicht geschafft hat? Halbiert sie die AfD? Die anderen Parteien sollten nicht darauf hoffen. Vielmehr ist die Gefahr groß, dass im Osten Landtage gewählt werden, in denen es kaum noch gestaltungsfähige Mehrheiten gibt. Ampel und Union müssen einen nationalen Konsens bei der Migration finden. Die Ampel muss regieren, ohne sich ständig in ihre Einzelteile zu zerlegen. Sonst produzieren sie alle zusammen ein zersplittertes Parteiensystem wie in Italien, das die Deutschen immer erschaudern ließ."/ra/DP/jha