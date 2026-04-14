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14.04.2026 05:34:40
Pressetimme: 'Stuttgarter Zeitung' zu Wahl in Ungarn
STUTTGART (dpa-AFX) - "Stuttgarter Zeitung" zu Wahl in Ungarn:
"Nicht nur Kremlchef Wladimir Putin dürfte um den Verlust seines verlässlichsten Horch- und Sprachrohrs in der EU trauern. Auch für Regenten wie US-Präsident Donald Trump und Serbiens Präsident Aleksandar Vucic, für die deutsche AFD oder Österreichs FPÖ sollte der Absturz des Autokraten ein mahnendes Signal sein. Es zeigt sich: Nationaler Egoismus und rücksichtslose Konfrontation kann internationale Kooperation nicht ersetzen. Selbstbereicherung und Ämterhäufung zahlen sich keineswegs aus. Und auf Dauer lässt sich der Wählerwille selbst in einer "gelenkten" Demokratie kaum ignorieren."/DP/jha
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