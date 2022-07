pressrelations.de/5 Kryptowährungen, die bald bei eToro gelistet sein könnten: Gorilix, Dogelon Mars, Safemoon und mehr

5 Kryptowährungen, die bald bei eToro gelistet sein könnten: Gorilix, Dogelon Mars, Safemoon und mehr

eToro ist eine der führenden Investitionsplattformen in der Kryptowelt, die eine hilfreiche Community, soziale Gruppen für bestimmte Münzen und transparente Gebühren meisterhaft miteinander verbindet. eToro ist aufgrund seiner ausführlichen Bildungsressourcen, virtuellen Handelskonten und komplexeren Funktionen wie externen Wallets für Anfänger und Experten gleichermaßen geeignet. Mit derzeit etwa 78 Kryptowährungen in seinem Ökosystem verfügt diese beliebte Kryptobörse nur über etwa 0,004% der 19.000 Token und Münzen, die heute existieren. Es gibt eine breite Palette verschiedener Kryptowährungen, die diese Zahl bald wachsen lassen werden. Wenn Sie derzeit bei eToro handeln oder mit dem Handel beginnen möchten, sollten Sie einen Blick auf diese Kryptowährungen werfen, die bald

auf der Plattform erscheinen könnten.

Gorilix (SILVA)

Wenn Sie auf der Suche nach einer Kryptowährung mit hohem Wachstumspotenzial sind, die einen klaren Fahrplan und eine nachgewiesene Erfolgsbilanz hat, dann ist dieser Neuling auf dem Kryptomarkt vielleicht der beste Bullish Pick für Sie. Weniger als einen Monat nach seinem Vorverkauf hat dieser mit Spannung erwartete Coin einen enormen Kursanstieg von 180% verzeichnet. Was soll also die ganze Aufregung? Warum entwickelt sich diese neue Münze so gut? SILVA ist die native Münze der Gorilix DeFi-Plattform, die den dezentralen Handel revolutionieren will, indem sieihn für jeden zugänglich macht, der ein Gerät besitzt. Gorilix DeFi ermöglicht es den Nutzern, problemlos

Vermögenswerte zu verleihen, zu leihen, zu handeln und zu verdienen. Nutzer der Plattform können bis zu 20% APY auf Token in ihrer Gorilix Wallet in Form von SILVA-Token verdienen, was im Vergleich zu den durchschnittlichen 0,07% APY von Banken kolossal ist. SILVA ermöglicht es den Nutzern nicht nur, mit Vermögenswerten zu verdienen, die sie bereits besitzen, sondern dient auch als Governance-Münze für Gorilix DeFi, so dass die Nutzer darüber abstimmen können, wie die 8-Phasen-Roadmap der Plattform gestaltet werden soll. Mit einem massiven Wachstum in der Anfangsphase, einer einzigartigen Funktionalität und einem soliden Plan für die Zukunft kann das Hinzufügen von SILVA zu einer eToro Wallet zu großen Gewinnen führen.

Um Ihre SILVA-Token zu kaufen oder mehr über Gorilix DEFI zu erfahren, besuchen Sie Gorilix.io.

Um sich für den Vorverkauf zu registrieren: https://cabinet.gorilix.io/sign-up

Um Telegram, Twitter & Instagram beizutreten: https://linktr.ee/Gorilix

SafeMoon (SAFEMOON)

Diese neue Kryptowährung verfolgt einen eher philanthropischen Ansatz in der Welt der Blockchain und bietet ein auf die Community ausgerichtetes Ökosystem, das die kostspieligen Probleme seiner Vorgänger beheben soll. Die Protokolle von SafeMoon ersetzen teure und umweltschädliche Mining-Systeme durch ein Smart-Token-System, das Token in ihrer Wallet erzeugt. Das Ökosystem kümmert sich um die Aufrechterhaltung der Liquidität an den Börsen durch intelligente Verträge, die den Erwerb von Liquidität automatisieren. Mit seiner einzigartigen Tokenomik und einer Marktkapitalisierung von USD867 Mio. könnte Safemoon bald auf der Liste der Kryptowährungen von eToro erscheinen.

Stepn (GMT)

Ein weiterer innovativer Neuzugang auf der Liste, STEPN, ist eine selbsternannte "Web3-Lifestyle-App" mit GameFi-Elementen auf der Solana-Blockchain. Sie kombiniert Aspekte eines Play-to-Earn-Spiels mit einer Fitness-App, um eine neue Kategorie mit dem Namen "Move-to-Earn" zu schaffen. Die Nutzer kaufen NFT-Turnschuhe, mit denen sie beim Gehen, Laufen oder Joggen Spielwährung verdienen können. Seit seiner Einführung im Jahr 2022 hat sich der Token in die Top 100 aller Kryptowährungen nach Marktkapitalisierung katapultiert. Dieser frühe Erfolg könnte in naher Zukunft zu seinem Debüt bei eToro führen.

Dogelon Mars (ELON)

Dieser Meme-Coin reitet auf den Tweets prominenter Persönlichkeiten und auf der Beliebtheit von Dogecoin und Shiba Inu, um zum Mond aufzusteigen. Diese auf Comics basierende Münze beschreibt die Reise von Dogelon Mars, der die Galaxie erforscht und seinen ehemaligen Planeten wiederbesiedelt. Einige Prognosen sagen voraus, dass diese Münze ähnlich wie ihre Meme-Vorgänger einen bullischen Kursverlauf nehmen wird. Es wäre also keine Überraschung, wenn der Hype diese Münze an die eToro Börse bringt.

Banano (BAN)

Mit dem Ziel, "die Meme-Wirtschaft zu stören" und dem Slogan "Lassen Sie Ihre Meme keine Träume sein", wird man diesem Newcomer vielleicht keinen zweiten Blick schenken. Aber mit einer Steigerung von 5% zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Artikels und einem neuartigen Tokenomics-System ist Banano nicht zu verachten. Banano ist eine völlig gefühllose Kryptowährung mit einer wachsenden Fangemeinde und dem Potenzial, eine massive Delle in den Markt zu schlagen.

