pressrelations.de/HR7 trotz Corona weiter auf dem Vormarsch

HR7 trotz Corona weiter auf dem Vormarsch

HR7 GmbH The Job Factory wächst auch im "Corona-Jahr 2020"

Der Hamburger Personaldienstleister HR7 GmbH The Job Factory hat die Zahlen des Geschäftsjahres 2020 veröffentlicht und gleichzeitig einen Ausblick auf das laufende Jahr gegeben. Im Vergleich zu 2019 konnte das "Corona-Jahr 2020" mit einem Umsatzplus von knapp 5 Prozent abgeschlossen werden. Auch in 2021 zeichnet sich ab, dass der Wachstumskurs fortgesetzt werden kann.

Während der Umsatz im 2. Quartal 2020 um fast 25 Prozent eingebrochen war, konnte das 2. Halbjahr sehr positiv gestaltet werden. "Wir sind mit dem abgelaufenen Geschäftsjahr 2020 mehr als zufrieden, sah es doch lange nach einer pandemiebedingten Katastrophe aus", so Dr. Ralph Hartmann, Geschäftsführer, zur Entwicklung des Unternehmens. "Unsere Kunden wie auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter waren derart verunsichert, dass keine Prognose möglich war und nur "auf Sicht" gefahren werden konnte. Im 2. Halbjahr konnten wir die Umsatzeinbußen mit einem wahren Kraftakt aufholen und sogar noch ein respektables Wachstum erzielen. Eine grandiose Leistung unseres gesamten Teams", ergänzt Ralph Hartmann.

Besonders erfreut ist die Geschäftsführung über die wirtschaftliche Entwicklung im angelaufenen Geschäftsjahr. "Situationsbedingt stand in 2020 die Liquidität mit im Vordergrund unserer Ziele", erläutert Dr. Michaela Hartmann, zuständig für Finanzen und Personal im Unternehmen. "Durch eine enge, nahezu tagesaktuelle Planung ist HR7 liquiditätsseitig ausschließlich mit eigenen Mitteln ohne externe Zuflüsse durch die "Untiefen" des letzten Jahres gekommen und konnte daneben noch einen respektablen operativen Gewinn erwirtschaften", ergänzt Michaela Hartmann kann. "Die Corona-Zeit hat mehr denn je gezeigt, wie wichtig ein starkes Team und eine hervorragende Struktur im Unternehmen ist. Ohne unsere ausgeprägte Änderungsbereitschaft, schnelle Entscheidungsfähigkeit sowie auch hohe Umsetzungskompetenz wäre das in dem Maß nicht gelungen."

Erfreulich ist auch die bisherige Entwicklung in 2021. "Zum Ende des 1. Quartals liegen wir auf Plan und ca. 8 Prozent über dem Vergleichszeitraum des Vorjahres", erläutert Ralph Hartmann. "Zurzeit generieren wir beinahe monatlich Neuverträge

für interessante Projekte und erwarten dadurch einen weiteren Wachstumsschub in 2021, rechtzeitig zu unserem 10. Geburtstag", so Ralph Hartmann.

"Wir werten diese Geschäftsentwicklung als Beleg für die hohe Professionalität und Reflexionsfähigkeit unserer Kolleginnen und Kollegen." HR7 feiert in diesem Jahr den 10. Geburtstag, umso beachtlicher ist das stetige Firmenwachstum. "Wir haben von Anfang an ein klares Konzept definiert und setzen dieses Verständnis von Personaldienstleistung konsequent um. Bei uns gibt es keine Tabus, wir kümmern uns um jeden Menschen, der arbeiten möchte, und gehen sehr individuell auf die jeweiligen Bedürfnisse und Fähigkeiten ein, erläutert Ralph Hartmann die Philosophie. Offensichtlich zahlt sich dies aus. Das Unternehmen wächst seit Gründung kontinuierlich im zweistelligen Bereich. Die hohe Qualität der Arbeit wurde in 2021 erneut durch diverse Auszeichnungen belohnt: unter anderem wurde HR7 nach einer Focus-Analyse zum 4. Mal nacheinander zum Top-Dienstleister Deutschlands gekürt. Stolz erklärt Ralph Hartmann: "Diese Auszeichnungen belohnen unser hohes Engagement und unseren Qualitätsanspruch. Wir werden uns den Herausforderungen und vielseitigen Veränderungen am Markt auch zukünftig stellen und streben auch weiterhin eine positive Entwicklung an."

Wir werden die Entwicklung von HR7 weiter verfolgen und wünschen auch zukünftig viel Erfolg!

