pressrelations.de/Innovator des Jahres 2022 startet große Publikumswahl

Innovator des Jahres 2022 startet große Publikumswahl

Größter Publikumspreis der deutschen Wirtschaft

Es sind wirtschaftlich herausfordernde Zeiten, in denen sich deutsche Unternehmen aktuell befinden. Gerade jetzt kommt es darauf an: Wer zeigt unternehmerische Stärke und Innovationskraft? Die Nominierten zum Innovator des Jahres 2022 zeichnet genau das aus: Es sind die Impulsgeber und Hidden Champions der deutschen Wirtschaft, die die Herausforderungen des wirtschaftlichen Welt nicht nur meistern, sondern als Innovatoren prägen.

Größte Wirtschaftsjury Deutschlands

21 Unternehmen stehen zur Wahl zum Publikumspreis des "Innovator des Jahres 2022" und buhlen um die Stimmen der größten Wirtschaftsjury des Landes. Aufgefordert zum Wählen sind die 70.000 im DDW-Mailnewsletter verbundenen Inhaber, CEO und Führungskräfte Deutschlands - und alle, die online bei der Abstimmung mitmachen wollen. Traditionell werden unter den abgegebenen Stimmen exklusive Preise verlost. Die Wahl läuft bis zum 1. November 2022.

Verleihung zieht nach Berlin

Der renommierte Wirtschaftspreis wird bereits zum sechsten Mal in Folge verliehen, aber erstmalig in Berlin. Die Verleihung findet am 4. November 2022 mit 300 geladenen Gästen in den exklusiven Räumlichkeiten des Berlin Capital Club.

Erwartet wird ein "Who is Who" der deutschen Wirtschaft voller Unternehmer- und Geschäftsleiterkollegen sowie Prominenz aus Business, Politik, Medien und Wissenschaft. Unter den Gästen auch der diesjährige Ehrenpreisträger, der Vorstandsvorsitzende des FC Bayern München, Oliver Kahn, sowie Investor Frank Thelen, Pricing-Experte Professor Hermann Simon, Familienunternehmerin Sarna Röser und "TV-Löwe" Ralf Dümmel.

Diese Innovationen stehen 2022 zur Wahl:

Altendorf: Sicherheitstechnik am Arbeitsplatz

Bonner Bogen: Innovationsort

Deutsche Exzellenzprüfung: Klimasiegel

DeWok: Innovatives Kochsystem ohne Strombedarf

DextraData: Innovatives IT Financial Management

Granpasso Digital Strategy: Digitale Transformation von Geschäftsmodellen

Henkel: Gelebte Innovationskultur

Heuse Interim: Innovatives Interim Management

IMD: Innovativer Lernpartner

IOS Campus: Innovative Bewegungs- und Mobilitätsanalyse

Jabra: Videokonferenzlösung

Kanzlei Lülsdorf: Renten- und Altersvorsorge Beratung

Moveen: Tourismusmobilität

Persona Institut: Datenbasierte Personas

Radiodata: Innovative IT- und Hardware Services

Recable: Faire USB Kabel

Region Oberfranken: Innovationsort

Roland Schwarzer Unternehmensverkauf: Transhumanes Matching-Konzept,

Scopevisio: Cloudbasierte Anwendungen

Sixt: Gelebte Innovationsführerschaft

Tesla: Innovationsort Grünheide

Ehrenpreis 2022: Oliver Kahn

https://www.youtube.com/watch?v=djC7ji7TkvQ

Die Deutsche Wirtschaft ist das Unternehmermedium für Mittelstand und Familienunternehmen.

Firmenkontakt

IOY Innovator of the Year GmbH

Simon Schmidt

Schifferbauerdamm 40

10117 Berlin

Tel.: 02131 - 77 687 20

E-Mail: corporate@die-deutsche-wirtschaft.de

Web: www.die-deutsche-wirtschaft.de

Pressekontakt

DDW Die Deutsche Wirtschaft GmbH

Michael Oelmann

Niederstr. 57

41460 Neuss

Tel.: 02131 - 77 687 20

E-Mail: rankings@die-deutsche-wirtschaft.de

Web: www.die-deutsche-wirtschaft.de

