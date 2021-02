Presstestimme: 'Pforzheimer Zeitung' zu Lockerungsperspektiven

PFORZHEIM (dpa-AFX) - Die "Pforzheimer Zeitung" zu Lockerungsperspektiven:

"Wann machen Schulen und Kitas wieder auf? Was ist mit Friseuren und dem Einzelhandel? Niemand kann erwarten, dass die Kanzlerin und die Ministerpräsidenten am Mittwoch ein Ausstiegsdatum verkünden werden. Dazu ist die Lage immer noch viel zu ernst. Aber eine verbindliche Lockerungsperspektive, was bei bestimmten Infektionswerten wie geöffnet wird, die sollte man schon erwarten. Angela Merkel selbst hatte diese Überlegung kürzlich ins Spiel gebracht. Nun muss sie sich daran messen lassen."/al/DP/fba