Delta Air Lines Aktie
WKN DE: A0MQV8 / ISIN: US2473617023
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24.11.2026 16:11:11
Pressure Builds at American Airlines as It Lags Delta and United
American flies more travelers than any other U.S. carrier, but debt, fuel costs and mistakes have left it losing money while other big airlines report billions in profits.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
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Aktien in diesem Artikel
|American Airlines Inc
|11,29
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|Delta Air Lines Inc.
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