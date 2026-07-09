PORT Aktie
WKN DE: A2PDWX / ISIN: JP3855850008
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10.07.2026 01:00:51
Pressure builds on Europe's biggest port to be greener
A lawsuit demands that the Port of Rotterdam moves faster to cut its dependence on fossil fuel firms.Weiter zum vollständigen Artikel bei BBC
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28.06.26
|Aramco helicopter crashes at Saudi port (Financial Times)
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28.06.26
|Aramco helicopter crashes at Saudi port (Financial Times)
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