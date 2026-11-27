Prestige BioPharma veröffentlichte am 25.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 119,34 KRW ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -205,060 KRW je Aktie erwirtschaftet worden.

Das vergangene Quartal hat Prestige BioPharma mit einem Umsatz von insgesamt 3,24 Milliarden KRW abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,31 Milliarden KRW erwirtschaftet worden waren, um 40,31 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at