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01.06.2026 06:31:29
Prestige BioPharma informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse
Prestige BioPharma äußerte sich am 29.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.
Das EPS lag bei -348,77 KRW. Ein Jahr zuvor waren 868,07 KRW je Aktie erzielt worden.
Das vergangene Quartal hat Prestige BioPharma mit einem Umsatz von insgesamt 521,0 Millionen KRW abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,46 Milliarden KRW erwirtschaftet worden waren, um 84,94 Prozent verringert.
Redaktion finanzen.at
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