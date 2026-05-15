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15.05.2026 06:31:29
Prestige Brands hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
Prestige Brands hat am 13.05.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorgestellt.
In Sachen EPS wurden 1,13 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Prestige Brands 1,00 USD je Aktie eingenommen.
Umsatzseitig standen 281,6 Millionen USD in den Büchern – ein Minus von 5,02 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Prestige Brands 296,5 Millionen USD erwirtschaftet hatte.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Gesamtjahr wurde auf 3,91 USD beziffert, während im Vorjahr 4,29 USD je Aktie in den Büchern standen.
Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 4,31 Prozent zurück. Hier wurden 1,09 Milliarden USD gegenüber 1,14 Milliarden USD im Vorjahr generiert.
Redaktion finanzen.at
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