Prestige Cars International zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Prestige Cars International präsentierte in der am 10.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 0,7 Millionen USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 6,15 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Prestige Cars International einen Umsatz von 0,7 Millionen USD eingefahren.

Redaktion finanzen.at