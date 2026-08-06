Prestige Consumer Healthcare Inc. Q1 Profit Falls

(RTTNews) - Prestige Consumer Healthcare Inc. (PBH) released earnings for first quarter that Drops, from last year

The company's bottom line came in at $29.18 million, or $0.61 per share. This compares with $47.47 million, or $0.95 per share, last year.

Excluding items, Prestige Consumer Healthcare Inc. reported adjusted earnings of $46.50 million or $0.98 per share for the period.

The company's revenue for the period rose 6.5% to $265.71 million from $249.53 million last year.

Prestige Consumer Healthcare Inc. earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $29.18 Mln. vs. $47.47 Mln. last year. -EPS: $0.61 vs. $0.95 last year. -Revenue: $265.71 Mln vs. $249.53 Mln last year.

-Guidance: Full year EPS guidance: $ 4.55 To $ 4.65