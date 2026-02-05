Prestige Brands Holdings Aktie
Prestige Consumer Healthcare Inc. Reports Retreat In Q3 Income
(RTTNews) - Prestige Consumer Healthcare Inc. (PBH) reported earnings for third quarter that Drops, from the same period last year
The company's earnings came in at $46.69 million, or $0.97 per share. This compares with $61.03 million, or $1.22 per share, last year.
Excluding items, Prestige Consumer Healthcare Inc. reported adjusted earnings of $54.85 million or $1.14 per share for the period.
The company's revenue for the period fell 2.4% to $283.44 million from $290.31 million last year.
Prestige Consumer Healthcare Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $46.69 Mln. vs. $61.03 Mln. last year. -EPS: $0.97 vs. $1.22 last year. -Revenue: $283.44 Mln vs. $290.31 Mln last year.
