Prestige Estates Projects: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Prestige Estates Projects äußerte sich am 29.07.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Das EPS wurde auf 5,48 INR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 6,79 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 14,86 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 28,36 Milliarden INR, während im Vorjahreszeitraum 24,69 Milliarden INR ausgewiesen worden waren.

Insgesamt hatten Analysten für das abgelaufene Jahresviertel einen Gewinn von 13,65 INR je Aktie in Aussicht gestellt. Den Umsatz hatten sie auf 30,31 Milliarden INR geschätzt.

Redaktion finanzen.at