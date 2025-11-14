|
Prestige Estates Projects stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Prestige Estates Projects gab am 12.11.2025 die Zahlen für das am 30.09.2025 abgelaufene Quartal bekannt.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 9,99 INR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Prestige Estates Projects ein EPS von 4,70 INR je Aktie vermeldet.
Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 11,30 Prozent auf 26,98 Milliarden INR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 24,24 Milliarden INR erwirtschaftet worden.
