Prestige International informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Prestige International hat am 29.01.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Der Gewinn je Aktie lag bei 12,16 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 11,26 JPY je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 8,26 Prozent auf 18,22 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 16,83 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at