Prestige International legte Quartalsergebnis vor

Prestige International hat am 29.10.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2025 endete.

Es stand ein EPS von 13,05 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Prestige International noch ein Gewinn pro Aktie von 11,35 JPY in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite standen 17,68 Milliarden JPY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 15,72 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at