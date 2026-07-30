Prestige International verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Prestige International hat am 28.07.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie lag bei 9,41 JPY. Im Vorjahresviertel waren 7,99 JPY je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz lag bei 18,17 Milliarden JPY – das entspricht einem Zuwachs von 8,67 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 16,72 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at