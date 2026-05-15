|
15.05.2026 06:31:29
Prestige International: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel
Prestige International präsentierte in der am 13.05.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.
Das EPS lag bei 13,77 JPY. Im letzten Jahr hatte Prestige International einen Gewinn von 9,50 JPY je Aktie eingefahren.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Prestige International im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 13,47 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 18,29 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 16,12 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.
Für das Gesamtjahr stand ein EPS von 46,97 JPY je Aktie in den Büchern. Im Jahr zuvor hatte bei Prestige International ein Gewinn pro Aktie von 38,28 JPY in den Büchern gestanden.
In Sachen Umsatz standen im vergangenen Geschäftsjahr 70,91 Milliarden JPY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 11,29 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr gleich. Damals hatte Prestige International einen Umsatz von 63,72 Milliarden JPY eingefahren.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerEnttäuschung nach Trump-Xi-Gipfel: ATX geht deutlich schwächer ins Wochenende -- DAX schließt unter 24.000-Punkte-Marke -- Wall Street schwach -- Asiens Börsen letztlich tiefer
Der heimische Markt sowie der deutsche Leitindex zeigten sich vor dem Wochenende mit sehr negativer Tendenz. An der Wall Street ging es am Freitag nach unten. An den Börsen in Asien wurden am Freitag Verluste eingefahren.