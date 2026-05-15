15.05.2026 06:31:29

Prestige International: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Prestige International präsentierte in der am 13.05.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.

Das EPS lag bei 13,77 JPY. Im letzten Jahr hatte Prestige International einen Gewinn von 9,50 JPY je Aktie eingefahren.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Prestige International im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 13,47 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 18,29 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 16,12 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Für das Gesamtjahr stand ein EPS von 46,97 JPY je Aktie in den Büchern. Im Jahr zuvor hatte bei Prestige International ein Gewinn pro Aktie von 38,28 JPY in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Geschäftsjahr 70,91 Milliarden JPY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 11,29 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr gleich. Damals hatte Prestige International einen Umsatz von 63,72 Milliarden JPY eingefahren.

Redaktion finanzen.at

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