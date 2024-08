Prestigebau der UBS: Schweigepflicht für Miet-Interessenten

Der Paradeplatz in Zürich ist eine der lukrativsten Lagen weltweit. Nur Leben wollte bislang nie so richtig aufkommen. Dies will die UBS jetzt ändern. Das erste Gebäude, Paradeplatz 6, wird derzeit umgebaut. Schon bald könnten die ersten Mietverträge unterzeichnet werden. In die Karten schauen lässt sich die Grossbank dabei aber nicht. Weiter zum vollständigen Artikel bei Finews.ch Weiter zum vollständigen Artikel bei Finews.ch