Vontobel Aktie
WKN: 675054 / ISIN: CH0012335540
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22.06.2026 11:23:12
Prestigemandat für Vontobel Co-CEO
Georg Schubiger, Co-CEO von Vontobel, wird neuer Präsident der Vereinigung Schweizerischer Assetmanagement- und Vermögensverwaltungsbanken (VAV). Weiter zum vollständigen Artikel bei Finews.ch
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