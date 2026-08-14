Presurance hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Presurance hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 12.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf 0,68 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Presurance 1,19 USD je Aktie verdient.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 43,34 Prozent auf 9,1 Millionen USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 16,1 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at