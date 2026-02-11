Prevas (B) öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Prevas (B) präsentierte am 10.02.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.

Das EPS wurde auf 1,67 SEK beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,81 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.

Prevas (B) hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 432,3 Millionen SEK abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 0,07 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 432,0 Millionen SEK erwirtschaftet worden waren.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 5,49 SEK beziffert. Im Vorjahr hatten 7,13 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 1,63 Milliarden SEK – ein Plus von 2,54 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem Prevas (B) 1,59 Milliarden SEK erwirtschaftet hatte.

Analysten waren im Durchschnitt von einem Gewinn je Aktie von 6,31 SEK und einem Umsatz von 1,62 Milliarden SEK für das Geschäftsjahr ausgegangen.

Redaktion finanzen.at