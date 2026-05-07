Prevas (B): Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Prevas (B) hat am 05.05.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Der Gewinn je Aktie lag bei 1,57 SEK. Im Vorjahresviertel waren 1,75 SEK je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite hat Prevas (B) im vergangenen Quartal 425,8 Millionen SEK verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 1,12 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Prevas (B) 430,7 Millionen SEK umsetzen können.

Redaktion finanzen.at