Prevas (B) zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Prevas (B) hat sich am 17.07.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäußert.

Das EPS wurde auf 0,50 SEK beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,730 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 0,91 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 408,8 Millionen SEK. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 405,1 Millionen SEK.

Redaktion finanzen.at