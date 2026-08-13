Prevest Denpro stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Prevest Denpro hat am 11.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 4,70 INR. Im Vorjahresviertel hatte Prevest Denpro 3,67 INR je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 20,94 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 190,7 Millionen INR, während im Vorjahreszeitraum 157,7 Millionen INR ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at