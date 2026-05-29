Prevest Denpro verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Prevest Denpro hat am 27.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 4,85 INR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 4,28 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 189,4 Millionen INR – das entspricht einem Zuwachs von 2,63 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 184,6 Millionen INR erwirtschaftet worden.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde ein Ergebnis je Aktie von 17,07 INR eingefahren. Im Vorjahr waren 15,13 INR je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 13,93 Prozent auf 718,09 Millionen INR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 630,28 Millionen INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at