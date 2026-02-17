Prevest Denpro veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Prevest Denpro hat am 14.02.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.12.2025 abgelaufen war.

Das EPS belief sich auf 3,93 INR gegenüber 3,77 INR je Aktie im Vorjahresquartal.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 184,6 Millionen INR vermeldet – das entspricht einem Plus von 23,50 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 149,5 Millionen INR in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at