Class Aktie
WKN DE: A2AL9M / ISIN: AU000000CL11
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07.04.2026 09:01:52
Price of first class stamp rises to £1.80
The rise come as the postal service faces criticism over missing delivery targets.Weiter zum vollständigen Artikel bei BBC
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