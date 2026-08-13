Rare Holdings Aktie
ISIN: ZAE000092714
|
13.08.2026 13:00:12
Price of niche rare earth jumps on fears of renewed Chinese export controls
Erbium, used widely in infrastructure, is among the broad range of metals that China dominates production ofWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Rare Holdings Ltd.
Analysen zu Rare Holdings Ltd.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX wenig bewegt -- DAX in Grün -- Wall Street gespalten erwartet -- Asiens Börsen letztlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt präsentiert sich vor dem Wochenende kaum verändert. Der deutsche Leitindex verbucht Gewinne. An der Wall Street zeichnet sich eine uneinheitliche Tendenz ab. Die Börsen in Fernost fanden am Freitag keine gemeinsame Richtung.