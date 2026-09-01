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01.09.2026 07:00:46

Price rises gather pace in UK shops amid higher energy costs

In-store inflation rises to an annual 1.5% in August, according to a survey for the British Retail ConsortiumThe pace of price rises in UK shops rose to its highest level in two years in August, a trade body index shows, with higher energy costs pushing up the price of food and AI chip demand making technology more expensive.In-store inflation stepped up to 1.5% year on year in August, up from 0.9% in July, led by prices for tinned and packaged food which increased by 2.5% against 1.1% in the prior month, according to data from the research company NIQ for the British Retail Consortium. Continue reading...Weiter zum vollständigen Artikel bei TheGuardian
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