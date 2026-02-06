06.02.2026 06:31:28

Pricer A B öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Pricer A B hat am 05.02.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,07 SEK. Im Vorjahresviertel hatte Pricer A B 0,200 SEK je Aktie erwirtschaftet.

Umsatzseitig standen 572,6 Millionen SEK in den Büchern – ein Minus von 9,11 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Pricer A B 630,0 Millionen SEK erwirtschaftet hatte.

Pricer A B hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Gewinn von 0,010 SEK je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es 0,810 SEK je Aktie gewesen.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat Pricer A B 2,15 Milliarden SEK umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 16,03 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Hier waren 2,56 Milliarden SEK umgesetzt worden.

Die Prognosen von Analysten für das Geschäftsjahr hatten sich auf einen Gewinn je Aktie von 0,080 SEK sowie einen Umsatz von 2,15 Milliarden SEK belaufen.

