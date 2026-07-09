Pricesmart Aktie
WKN: 915929 / ISIN: US7415111092
|
09.07.2026 05:44:08
PriceSmart, Inc. Reveals Increase In Q3 Income
(RTTNews) - PriceSmart, Inc. (PSMT) reported earnings for its third quarter that Increased, from last year
The company's bottom line came in at $39.69 million, or $1.28 per share. This compares with $35.16 million, or $1.14 per share, last year.
The company's revenue for the period rose 12.5% to $1.482 billion from $1.317 billion last year.
PriceSmart, Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $39.69 Mln. vs. $35.16 Mln. last year. -EPS: $1.28 vs. $1.14 last year. -Revenue: $1.482 Bln vs. $1.317 Bln last year.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Pricesmart Inc.
|
07.07.26
|Ausblick: Pricesmart präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
|
23.06.26
|Erste Schätzungen: Pricesmart präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
Analysen zu Pricesmart Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Pricesmart Inc.
|165,00
|-1,20%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX letztlich tief im Minus -- US-Börsen schließen uneinheitlich -- Asiens Börsen letztlich gespalten
Der heimische Markt sowie der deutsche Leitindex gaben am Mittwoch ab. Die Wall Street präsentierte sich uneinheitlich. An den Märkten in Asien ging es zur Wochenmitte in unterschiedliche Richtungen.