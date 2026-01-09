Pricesmart mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Pricesmart hat am 07.01.2026 die Bilanz zum am 30.11.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das EPS wurde auf 1,29 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Pricesmart 1,21 USD je Aktie verdient.

Das vergangene Quartal hat Pricesmart mit einem Umsatz von insgesamt 1,38 Milliarden USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,26 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren, um 9,92 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at