Pricesmart öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Pricesmart ließ sich am 26.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Pricesmart die Bilanz zum am 31.08.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 1,21 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,02 USD je Aktie vermeldet.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 13,92 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 1,52 Milliarden USD umgesetzt, gegenüber 1,33 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Für das Gesamtjahr stand ein EPS von 5,40 USD je Aktie in den Büchern. Im Jahr zuvor hatte bei Pricesmart ein Gewinn pro Aktie von 4,82 USD in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat Pricesmart 5,88 Milliarden USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 11,50 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 5,27 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at