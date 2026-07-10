Pricesmart präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Pricesmart lud am 08.07.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.05.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,28 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,14 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 1,48 Milliarden USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 12,49 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Pricesmart einen Umsatz von 1,32 Milliarden USD eingefahren.

Redaktion finanzen.at