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10.04.2026 06:31:29
Pricesmart präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Pricesmart hat am 08.04.2026 die Bilanz zum am 28.02.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,62 USD gegenüber 1,45 USD im Vorjahresquartal.
Auf der Umsatzseite hat Pricesmart im vergangenen Quartal 1,50 Milliarden USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 9,65 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Pricesmart 1,36 Milliarden USD umsetzen können.
Redaktion finanzen.at
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