Pricol stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Pricol hat am 04.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Der Gewinn je Aktie lag bei 6,99 INR. Im Vorjahresviertel waren 5,25 INR je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 13,56 Milliarden INR – ein Plus von 34,71 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Pricol 10,07 Milliarden INR erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at