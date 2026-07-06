Pride Holdings Group Registered Shs Aktie
ISIN: US42470Q2049
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06.07.2026 19:07:20
Pride Month has great significance for those who feel invisible. In Slovenia, many LGBTQ+ people understand just what that means
One of the first steps taken by Slovenia's new right-wing government in June was to remove the rainbow flag outside the Culture Ministry. As Pride Month draws to a close, DW surveys the situation of the LGBTQ+ community.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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