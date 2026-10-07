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07.10.2026 06:22:38
Prien: Gesetzentwurf für Gesellschaftsdienst kommt bald
BERLIN (dpa-AFX) - Bundesfamilienministerin Karin Prien (CDU) drückt bei ihrem Plan eines neuen Gesellschaftsdienstes per Gesetz aufs Tempo. "Wir werden unseren Gesetzentwurf in den nächsten Wochen in den politischen Raum geben", sagte Prien der Deutschen Presse-Agentur auf der Rückfahrt von einem Besuch in Kiew. "Wir wollen faktisch einen Rechtsanspruch schaffen, eine Garantie, dass jeder, der Gesellschaftsdienst leisten will, diesen auch leisten kann", kündigte Prien an. "Der Dienst soll finanziell attraktiver als die jetzigen Freiwilligendienste ausgestaltet werden, so dass das keine Frage des Geldbeutels der Eltern ist, ob man sich das leisten kann."/bw/DP/zb
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