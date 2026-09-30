Henkel vz. Aktie
WKN: 604843 / ISIN: DE0006048432
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01.10.2026 00:00:00
Pril bringt erstes Airfryer Kraftspray auf den Markt
Heißluftfritteusen haben sich vom Küchentrend zum festen Bestandteil des Alltags entwickelt: Mehr als jede zweite Person in Deutschland besitzt inzwischen einen Airfryer, viele nutzen das Gerät mehrmals pro Woche oder sogar täglich. Mit dem neuen Pril Airfryer Kraftspray präsentiert Henkel nun erstmals eine speziell für die Reinigung von Heißluftfritteusen bestimmte Lösung: kraftvoll gegen Fett, einfach in der Anwendung und ideal auf die Reinigung des Airfryers abgestimmt.Weiter zum vollständigen Artikel bei Henkel KGaA Vz.
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|Bernstein Research
|29.09.26
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|DZ BANK
|25.09.26
|Henkel vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|25.09.26
|Henkel vz. Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.09.26
|Henkel vz. Hold
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|29.09.26
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|DZ BANK
|25.09.26
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|09.09.26
|Henkel vz. Buy
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|30.09.26
|Henkel vz. Market-Perform
|Bernstein Research
|24.09.26
|Henkel vz. Hold
|Jefferies & Company Inc.
|24.09.26
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|Bernstein Research
|16.09.26
|Henkel vz. Market-Perform
|Bernstein Research
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