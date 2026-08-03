Prima Industries öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Prima Industries hat am 31.07.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,26 INR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von -0,110 INR je Aktie generiert.

Das vergangene Quartal hat Prima Industries mit einem Umsatz von insgesamt 21,6 Millionen INR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 20,8 Millionen INR erwirtschaftet worden waren, um 3,79 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at