Prima Industries: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Prima Industries hat am 12.11.2025 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Prima Industries vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,04 INR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,210 INR je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz wurde auf 17,8 Millionen INR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 8,88 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 19,5 Millionen INR umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at